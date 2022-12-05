Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции, задержаны наркокурьеры, обеспечивавшие прием и доставку на территорию нашей страны наркотиков, незаконно ввезенных в Шамкирский район из Ирана.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что жители района Эльшад Ибрагимов и Нуреддин Гусейнов за 12000 манатов и определенную партию наркотиков согласились отвезти спрятанные на территории района наркотики в приграничные с Грузией районы нашей республики. При задержании у них были обнаружены в сумке наркотики на общую сумму около 500 тысяч долларов.

Было установлено, что Э.Ибрагимов и раньше, войдя в преступный сговор с одним иранцем, осуществлял доставку небольших партий наркотиков.

Расследование по факту продолжается.