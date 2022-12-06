«Бакинский метрополитен» предупредил пассажиров

Несколько дней назад в результате оперативных мер, принятых сотрудниками отдела полиции Бакинского метрополитена, были задержаны лица, пытавшиеся снять на видео процесс использования химического чистящего средства на эскалаторе одной из станций метрополитена без соответствующего официального уведомления и разрешения. После проведения с ними соответствующей беседы в целях разъяснения возможных последствий их действий указанные лица были привлечены к административной ответственности.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", не допускается вмешательство посторонних лиц в работу оборудования, приборов, машин и механизмов городской транспортной инфраструктуры, и любое подобного рода вмешательство будет расценено как попытка нанести ущерб оборудованию метрополитена и поставить под угрозу безопасность пассажиров, будет сделано обращение в соответствующие структуры для принятия строгих мер в отношении нарушителей.