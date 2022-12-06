https://news.day.az/society/1517266.html 14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара в Академии ГПС в Баку
14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара в Академии ГПС в Баку
14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара, произошедшего в здании Академии Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TƏBİB.
Согласно информации, на территорию были привлечены 10 врачебных бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). 14 человек были госпитализированы из-за отравления дымом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре