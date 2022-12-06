14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара в Академии ГПС в Баку

14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара, произошедшего в здании Академии Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TƏBİB.

Согласно информации, на территорию были привлечены 10 врачебных бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). 14 человек были госпитализированы из-за отравления дымом.