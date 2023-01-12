https://news.day.az/society/1527804.html Смертельное ДТП в Иране
Смертельное ДТП в Иране
В Центральной провинции Ирана столкнулись грузовой автомобиль и автобус, в результате погибли 5 человек.
Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела Управления дорожной полиции Ирана Ахмед Ширани.
По его словам, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 14 человек
"Погибшими и пострадавшими пассажирами автобуса были рабочие завода Центральной провинции. Раненые госпитализированы", - сказал он.
Сообщается, что причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.
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