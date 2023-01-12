Смертельное ДТП в Иране

В Центральной провинции Ирана столкнулись грузовой автомобиль и автобус, в результате погибли 5 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела Управления дорожной полиции Ирана Ахмед Ширани.

По его словам, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 14 человек

"Погибшими и пострадавшими пассажирами автобуса были рабочие завода Центральной провинции. Раненые госпитализированы", - сказал он.

Сообщается, что причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса.