https://news.day.az/society/1530681.html Резкое снижение новых случаев COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Резкое снижение новых случаев COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, 77 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки от коронавируса скончавшихся нет.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 667 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 314 человек вылечились, 10 068 скончались, число активных больных - 285.
За прошедшие сутки проведено 2 129 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 471 631 теста.
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