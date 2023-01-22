Резкое снижение новых случаев COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусом, 77 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки от коронавируса скончавшихся нет.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 827 667 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 314 человек вылечились, 10 068 скончались, число активных больных - 285.

За прошедшие сутки проведено 2 129 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 471 631 теста.