Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 445 человек, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 271, вторую - 54, три и более - 91, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 29 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 939 902. Первую дозу вакцины получили 5 401 105, вторую - 4 876 635, три и более - 3 397 071, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 091 человек.