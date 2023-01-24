В Баку восстановлено движение на этой дороге

В Баку полностью восстановлено автомобильное движение на дороге Бадамдар-20-й участок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на дороге, закрытой несколько месяцев назад из-за работ в оползневой зоне, был проведен капитальный ремонт, уложен асфальт.

Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни маршрутным автобусам также будет разрешено использовать дорогу.

Отметим, в 2018 году после оползня в Бадамдаре движение транспорта по дороге, проходящей через данную территорию, было остановлено.