https://news.day.az/society/1531121.html В Баку восстановлено движение на этой дороге - ФОТО
В Баку восстановлено движение на этой дороге - ФОТО
В Баку полностью восстановлено автомобильное движение на дороге Бадамдар-20-й участок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на дороге, закрытой несколько месяцев назад из-за работ в оползневой зоне, был проведен капитальный ремонт, уложен асфальт.
Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни маршрутным автобусам также будет разрешено использовать дорогу.
Отметим, в 2018 году после оползня в Бадамдаре движение транспорта по дороге, проходящей через данную территорию, было остановлено.
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