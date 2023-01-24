Вниманию поступающих в магистратуру

Начался прием документов в магистратуру вузов Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана в 2023/2024 учебном году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), бакалавры могут подтвердить свои "Электронные заявления бакалавра" самостоятельно до 23:59 9 февраля 2023 года. Бакалавры, которые по каким-либо причинам не сумели подтвердить свое заявление, могут обратиться в Комиссию по приему документов до 17:00 9 февраля 2023 года.