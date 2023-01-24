Жалоба Бахтияра Гаджиева отклонена

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение о продлении срока ареста Бахтияра Гаджиева.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, суд не удовлетворил жалобу.

Напомним, что Гаджиев был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении полиции города Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана.