https://news.day.az/society/1531251.html Жалоба Бахтияра Гаджиева отклонена
Жалоба Бахтияра Гаджиева отклонена
В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение о продлении срока ареста Бахтияра Гаджиева.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, суд не удовлетворил жалобу.
Напомним, что Гаджиев был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении полиции города Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса Азербайджана.
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