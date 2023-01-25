В Баку женщина 10 дней крала мясо из магазина

В Баку задержана женщина, укравшая масло из супермаркета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных на проспекте Гусейна Джавида Ясамальского района. По кадрам камеры выявлена ​​кража 24 килограммов сливочного масла с витрины в период с 12 по 22 января текущего года. 22 января та же женщина была задержана при очередной попытке вынести из магазина еще два килограмма сливочного масла.

В ходе предварительного следствия было установлено, что женщиной оказалась жительница г. Баку Н.Аббасова, 1988 года рождения. Задержанная была передана сотрудникам 26-го отделения полиции.