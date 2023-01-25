https://news.day.az/society/1531507.html В Баку женщина 10 дней крала мясо из магазина
В Баку женщина 10 дней крала мясо из магазина
В Баку задержана женщина, укравшая масло из супермаркета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных на проспекте Гусейна Джавида Ясамальского района. По кадрам камеры выявлена кража 24 килограммов сливочного масла с витрины в период с 12 по 22 января текущего года. 22 января та же женщина была задержана при очередной попытке вынести из магазина еще два килограмма сливочного масла.
В ходе предварительного следствия было установлено, что женщиной оказалась жительница г. Баку Н.Аббасова, 1988 года рождения. Задержанная была передана сотрудникам 26-го отделения полиции.
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