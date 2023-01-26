Операция Генпрокуратуры в Госкомтаможни Азербайджана

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводит операцию в управлении подакцизных товаров Государственного комитета таможни Азербайджана. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.

Эту информацию подтвердили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечено, что будет предоставлена дополнительная информация.