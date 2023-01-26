https://news.day.az/society/1531735.html Операция Генпрокуратуры в Госкомтаможни Азербайджана
Операция Генпрокуратуры в Госкомтаможни Азербайджана
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводит операцию в управлении подакцизных товаров Государственного комитета таможни Азербайджана. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.
Эту информацию подтвердили в четверг Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечено, что будет предоставлена дополнительная информация.
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