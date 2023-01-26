https://news.day.az/society/1531834.html Начато строительство дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан - ФОТО - ВИДЕО
Начато строительство дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан - ФОТО - ВИДЕО
Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана начато строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4, которая является составной частью проекта Бильгя-Новханы-Сумгайыт.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Агентстве.
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