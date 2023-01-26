Начато строительство дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана начато строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4, которая является составной частью проекта Бильгя-Новханы-Сумгайыт.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Агентстве.

Новость обновляется