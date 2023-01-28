В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева столкнулись мотоцикл и автомобиль марки "Ford".

В результате водитель мотоцикла Магеррам Гасанов (1992 года рождения) получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По указанному факту ведется расследование.