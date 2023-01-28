https://news.day.az/society/1532520.html В Нахчыване автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший
В Нахчыване автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший
В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева столкнулись мотоцикл и автомобиль марки "Ford".
В результате водитель мотоцикла Магеррам Гасанов (1992 года рождения) получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
По указанному факту ведется расследование.
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