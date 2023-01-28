Пожар в доме в Баку

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по улице Балахана Сулейманова в поселке Ахмедли Хатаинского района города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с поступившей информацией в район незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Было установлено, что возгорание произошло на кухне частного жилого дома.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным пожарными, пожар был потушен в короткие сроки.