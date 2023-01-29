Тело Орхана Аскерова передано его семье

Тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января, передано его семье, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Орхана Аскерова похоронят 30 января на второй Аллее шехидов.

Отметим, что самолет с телом Аскерова приземлился в Баку примерно в 22:00 по местному времени.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.