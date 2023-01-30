Мубариз Гурбанлы о назначении женщин в мечети

В Азербайджане на богослужение в мечети приходят и женщины, в больших мечетях есть отдельное место для женщин. Поэтому постепенно будет осуществляться назначение женщин на должность исполнителей религиозных обрядов в основных мечетях. В конкурсе, объявленном религиозным комитетом, женщинам также было предоставлено место.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на траурной церемонии в связи с похоронами Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране.

Он сказал, что эти женщины должны быть выпускницами Института теологии, Бакинского исламского университета или религиозных колледжей.

"Обычно требование закона состоит в том, что лицо, исполняющее религиозные обряды в мечети, обязательно должно быть гражданином Азербайджана с религиозным образованием. Назначение женщин в мечети здесь не для того, чтобы исполнять обязанности имама, а для того, чтобы по рекомендации имама в мечети они могли руководить религиозными собраниями, на которых присутствуют женщины",- сказал Гурбанлы.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку. Сегодня он был похоронен во второй Аллее шехидов.