В Сумгайыте предотвращено незаконное строительство

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана повторно предотвращены незаконные строительные работы на улице Сюльх в 1-м микрорайоне Сумгайыта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Было установлено, что по указанному адресу возобновлены работы на объекте, строительство которого было прекращено из-за отсутствия соответствующих документов и нарушения требований пожарной безопасности.

В результате принятых мер незаконные строительные работы остановлены, объект повторно снесен.