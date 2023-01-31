https://news.day.az/society/1533496.html В Сумгайыте предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Сумгайыте предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана повторно предотвращены незаконные строительные работы на улице Сюльх в 1-м микрорайоне Сумгайыта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Было установлено, что по указанному адресу возобновлены работы на объекте, строительство которого было прекращено из-за отсутствия соответствующих документов и нарушения требований пожарной безопасности.
В результате принятых мер незаконные строительные работы остановлены, объект повторно снесен.
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