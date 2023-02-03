https://news.day.az/society/1534598.html В Баку задержаны сотрудники курьерской службы, занимавшиеся сбытом наркотиков - ВИДЕО
В Баку задержаны сотрудники курьерской службы, занимавшиеся сбытом наркотиков - ВИДЕО
В результате операции, проведенной сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции города Баку, были задержаны сотрудники одной из курьерских служб, занимавшиеся на территории столицы незаконным оборотом наркотических средств - Субхан Гахраманов и Эльгюн Гулиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.
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