В Баку задержаны сотрудники курьерской службы, занимавшиеся сбытом наркотиков

В результате операции, проведенной сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции города Баку, были задержаны сотрудники одной из курьерских служб, занимавшиеся на территории столицы незаконным оборотом наркотических средств - Субхан Гахраманов и Эльгюн Гулиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.