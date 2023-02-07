Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 32 человека вылечились.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, на сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 848 человек вылечились, 10 096 - скончались, число активных больных составляет 162.

За последние сутки в стране проведены 2 185 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 498 844.