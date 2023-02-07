https://news.day.az/society/1535934.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом, 32 человека вылечились.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, на сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 848 человек вылечились, 10 096 - скончались, число активных больных составляет 162.
За последние сутки в стране проведены 2 185 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 498 844.
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