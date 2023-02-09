https://news.day.az/society/1536410.html Несчастный случай в Гёйчае
Несчастный случай в Гёйчае
В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, Фахраддин Халилов (1968 г.р.), находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107, скончался от сердечного приступа, после чего его машина врезалась в припаркованный на обочине дороги ВАЗ-2109.
В результате аварии пассажирка первого транспортного средства получила травмы различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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