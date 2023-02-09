В Азербайджане выпал снег высотой 46 см

По данным Национальной гидрометеорологической службы МЭПР на 9 февраля, на территории страны наблюдаются осадки, местами выпал снег.

Как сообщили Day.Az в Службе, высота снежного покрова составила 46 см в Гахе, 28 см в Агдере (Ордубад), 23 см в Шеки, 20 см в Лаза, 18 см в Шахдаге, 16 см в Хыналыге, 14 см в Халтане, 12 см в Грызе, 11 см в Лерике, 10 см в Гусаре, 9 см в Шамахы, Губе, в Шахбузе, Гядабее 8 см, в Дашкесане, Алтыагадже 7 см, Гёйгёле 4 см, Огузе 3 см, Гобустане 2 см, Нахчыване, Габале, Загатале, Хачмазе, Исмаиллы, Астаре -1 см.

Северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Нефтчале, 15 м/с в Халте и до 36 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным станции Нефтяных камней, высота волны достигла 4,8 метра.

8 февраля температура в Баку была на 1,5° ниже климатической нормы, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 1°мороза, в Нахчыване - до 10° мороза, в горных районах - 10-15° мороза, в низменных районах - от 1°мороза до 1°тепла.