Изучено качество земель Зангиланского, Губадлинского и Джебраильского районов

Завершены работы по изучению качества земель Зангиланского, Губадлинского и Джебраильского районов Азербайджана.

Об этом сказал в среду начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если не учитывать заминированные участки территорий, уже определено качество земли этих районов.

"Так, например, территория Зангилана составляет 71 тысячу гектаров. Из них 2,2 тысячи гектаров пригодны для проживания, около 43,5 тысячи гектаров пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности, 109 гектаров - стратегические территории и 15,3 гектара приходится на долю лесного фонда", - добавил он.