Бахтияр Алиев о новом законопроекте о высшем образовании

Необходимо ускорить процесс превращения высших учебных заведений в современные научно-исследовательские и инновационные центры и обеспечить их продвижение в мировом рейтинге.

Об этом сказал Trend в понедельник председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию Бахтияр Алиев, комментируя законопроект "О высшем образовании", передает Day.Az.

"Глава государства подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования в Азербайджанской Республике" № 1769 от 28 июля 2022 года. Этим указом заложены основы создания правовой базы обеспечения единства науки и образования. Пунктом 2 данного указа на министерство науки и образования возложены полномочия по реализации государственной политики и регулирования в сфере науки, координации и руководству научной деятельностью научных учреждений и организаций. Это позволит обеспечить единство образования и науки, решить вопросы, связанные с координацией, прозрачностью и подотчетностью в финансировании научных исследований и других вопросах. Данные вопросы также отражены в законопроекте "О высшем образовании"", - сказал председатель комитета.

Он отметил, что новые вызовы в эпоху глобализации, анализ существующего мирового опыта и новые реалии, созданные быстрым и устойчивым экономическим развитием Азербайджана, делают необходимым укрепление законодательной базы для проведения радикальных реформ в сфере высшего образования. "При подготовке законопроекта были взяты за основу определенные главой государства Стратегия развития национальной системы образования Азербайджана, Концепция формирования человеческого капитала для обеспечения кадрового потенциала конкурентоспособной экономики, изучены опыт и законодательство развитых стран в сфере высшего образования, международные конвенции и рекомендации. В законопроекте охвачены цели, принципы и направления государственной политики в области высшего образования, структура системы высшего образования, классификационный стандарт квалификаций высшего образования, программы высшего образования и организация образовательного процесса, обеспечение качества высшего образования, признание квалификации и образовательного процесса иностранных государств, относящихся к высшему образованию, управление высшим образованием, научные исследования и инновации в высшем образовании, общественные структуры в высшем учебном заведении, экономика высшего образования, цифровизация высшего образования, определена правовая база других вопросов в этой сфере. Также учтены оценка успеваемости учащихся и требования к ней, вопросы, связанные с педагогами и студентами, образовательными кредитами", - сказал Бахтияр Алиев.

По его словам, в законопроекте в соответствии с "Национальными рамками квалификаций по непрерывному образованию" и "Классификацией национального образования" определены краткосрочный этап высшего образования и три уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура), предъявляемые к ним требования.

"Также законопроект предусматривает комплексные программы высшего образования. Это важный инструмент для высшего учебного заведения в определении сроков обучения на уровнях высшего образования. Законопроект предусматривает одноэтапный уровень докторантуры с присуждением ученой степени доктора философии. На этом уровне высшего образования предусматривается реализация образовательных программ на основе академической кредитной системы. Высшее медицинское образование с учетом его характерных особенностей в целях повышения качества медицинского образования приводится в отдельной статье. Но здесь есть несколько важных моментов, которые необходимо обсудить, и мы должны продолжить нашу работу в этом направлении с соответствующими структурами. Одним из основных вопросов является обеспечение качества образования. В связи с этим законопроектом предусматривается базирование квалификаций на соответствующих профессиональных стандартах и государственном стандарте высшего образования, создание внутренней системы обеспечения качества в высшем образовании и внешней системы обеспечения качества. Внешняя система обеспечения качества в высшем образовании предусматривает институциональную аккредитацию образовательного учреждения и аккредитацию образовательных программ. Создание данного механизма позволит решить вопросы, касающиеся статуса высшего учебного заведения, численности обучающихся, соответствия образовательных программ требованиям рынка труда и спроса на новые образовательные программы, а также вопросы выделения дополнительных финансовых средств на развитие образовательного учреждения. Законопроект предусматривает установление требований к программам высшего образования на основе компетенции, аккредитации образовательных программ и создания реестра. Высшие учебные заведения должны выступать с инициативой по разработке новых образовательных программ по новым профессиям, исходя из требований рынка труда. Это должно стать одним из инструментов, позволяющих усилить роль как научных исследований, так и подготовки кадров в экономическом развитии страны. Одним из важнейших вопросов является также усиление научных исследований в высшем учебном заведении, обеспечение участия студентов в исследовательской работе, коммерциализация научных результатов", - добавил председатель комитета.