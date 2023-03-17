https://news.day.az/society/1547715.html Смертельное ДТП в Сабирабаде
Смертельное ДТП в Сабирабаде
В Сабирабаде произошло ДТП с участием инкассаторской машины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Бешдали.
Согласно полученным данным, инкассаторская машина сбила пытавшихся перейти дорогу мужчину и его дочь. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, а несовершеннолетняя девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована в Ширванскую городскую больницу.
По данному факту проводится расследование.
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