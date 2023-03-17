Смертельное ДТП в Сабирабаде

В Сабирабаде произошло ДТП с участием инкассаторской машины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Бешдали.

Согласно полученным данным, инкассаторская машина сбила пытавшихся перейти дорогу мужчину и его дочь. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, а несовершеннолетняя девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована в Ширванскую городскую больницу.

По данному факту проводится расследование.