В Баку прошел общегородской субботник

18 марта в соответствии с решением Исполнительной власти города Баку в связи с началом весеннего сезона на территории столицы был проведен общегородской субботник.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, начавшийся утром субботник прошел при участии сотрудников Исполнительной власти города Баку и охватил все районы столицы. В ходе субботника коммунальные службы вычистили проспекты и улицы, тротуары, бордюры, фонарные столбы, ограждения, фасады зданий, скамейки в парках и зонах отдыха.

В ходе субботника также были отмыты витрины магазинов и объектов общественного питания, газетные киоски и автобусные остановки, расположенные вдоль проспектов и улиц. Работники объектов общественного питания и магазинов приняли активное участие в очистке фасадов и витрин своих объектов и наведении порядка перед ними. В мероприятии также приняли участие коллективы предприятий, ведомств и организаций, присоединившихся к призыву Исполнительной власти города Баку, жители города.

Сотрудники Бакинского городского хозяйства по озеленению высадили на территории города соответствующие климату Абшерона деревья, кустарники, цветы, обновили газонное покрытие.

С помощью специальной техники коммунально-хозяйственных служб Исполнительной власти города Баку осуществлена уборка основных улиц и проспектов с использованием моющих средств, в находящихся на балансе ИВ жилых домах, дворах и кварталах проведены дополнительные работы по уборке мест размещения контейнеров для бытовых отходов.

Субботник был проведен во всех районах столицы, необходимые меры для поддержания чистоты города на должном уровне будут продолжены.