В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за прошедшие сутки 48 человек заразились коронавирусом, вылечились 35 инфицированных, скончавшихся нет.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 829 265 человек, 10 153 - скончались, 818 791 - вылечились, 321 - продолжают лечение.

В стране проведено 7 549 363 теста на COVID-19 (за последние 24 часа - 912).