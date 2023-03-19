https://news.day.az/society/1548184.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за прошедшие сутки 48 человек заразились коронавирусом, вылечились 35 инфицированных, скончавшихся нет.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 829 265 человек, 10 153 - скончались, 818 791 - вылечились, 321 - продолжают лечение.
В стране проведено 7 549 363 теста на COVID-19 (за последние 24 часа - 912).
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