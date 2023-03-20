В селе Талыш празднуют Новруз

В селе Талыш Тертерского района впервые за 30 лет проходят празднования Новруз байрамы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, на празднике, организованном для семей, недавно переехавших в село, демонстрируются национальные игры, образцы фольклора, выступают канатоходцы, борцы, демонстрируются спектакли.

Участники мероприятия наблюдали за проходом карабахских скакунов.

Праздничные мероприятия продолжатся до поздней ночи.

Отметим, что 16 марта в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района были переселены 20 семей. Село Талыш является первым восстановленным селом в Карабахском экономическом районе. В селе проложены и функционируют четыре дорожно-коммуникационные сети, водопроводно-канализационная линия. В школе и в детском саду проводятся окончательные работы, село полностью газифицировано. В настоящее время в селе Талыш продолжаются восстановительные и строительные работы. На следующем этапе в село планируется переселить еще 158 семей.