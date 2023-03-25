https://news.day.az/society/1549459.html Смертельное ДТП в Шабране
Смертельное ДТП в Шабране
В полицию поступила информация о том, что 25 марта около 09:30 на территории села Узунбояд Шабранского района столкновение поезда и трактора.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, в результате столкновения трактор перевернулся, придавив его водителя - Немата Искендерова 1978 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту проводится расследование.
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