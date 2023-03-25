Смертельное ДТП в Шабране

В полицию поступила информация о том, что 25 марта около 09:30 на территории села Узунбояд Шабранского района столкновение поезда и трактора.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в результате столкновения трактор перевернулся, придавив его водителя - Немата Искендерова 1978 года рождения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту проводится расследование.