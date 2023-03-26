Какой будет погода в Баку завтра?

27 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщили Day.Az в Национальная служба гидрометеорологии.

Утром местами ожидается слабый туман, морось. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11 °С тепла, днем - 16-21 °С тепла. Атмосферное давление опустится с 762 миллиметров до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, которые будут интенсивными в основном в северных и западных районах. В высокогорных районах возможен снег. Местами ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью будет 6-11 °С тепла, днем 16-21 °С тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8°С тепла.