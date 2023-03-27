Продлен срок выплаты надбавок к зарплате врачей, участвующих в борьбе с COVID-19

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срочная надбавка к зарплате этих лиц будет выплачиваться до 1 мая 2023 года.

Раньше этот срок был установлен до 1 марта 2023 года.