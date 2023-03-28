В Азербайджане ухудшится погода

С утра 30 марта до вечера 1 апреля после нескольких дней умеренной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, а временами до 25-30 м/с.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

С вечера 30 марта до полудня 1 апреля с перерывами ожидаются осадки. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 5-10°.

В районах страны с утра 30 марта, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, в некоторых районах Большого и Малого Кавказа осадки усилятся. 31 марта в большинстве районов страны ожидаются осадки, местами интенсивные, в некоторых местах мокрый снег, снег. В некоторых местах есть вероятность выпадения града. 1 апреля во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится с их прекращением ближе к вечеру. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 8-10°.