Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 246 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 146, вторую дозу получили 50, бустерную дозу - 38 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 12.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 953 878, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 406 131, вторую дозу получили 4 879 951, бустерную дозу - 3 401 883 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 913 человек.