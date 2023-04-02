https://news.day.az/society/1551705.html В Газахе грузовик насмерть сбил пешехода
В Газахе грузовик насмерть сбил пешехода
В Газахе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Шихлы-2.
Грузовик сбил переходившего дорогу Ибрагима Сулейманова 1987 года рождения.
Пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм.
По факту проводится расследование.
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