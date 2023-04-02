В Газахе грузовик насмерть сбил пешехода
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Газахе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Шихлы-2.

Грузовик сбил переходившего дорогу Ибрагима Сулейманова 1987 года рождения.

Пешеход скончался на месте от полученных тяжелых травм.

По факту проводится расследование.