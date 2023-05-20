https://news.day.az/society/1565999.html Массовая драка в Баку
Массовая драка в Баку
В Баку произошла массовая драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, случай зафиксирован на территории поселка Сабунчи в одноименном районе.
Согласно информации, в результате инцидента 26-летний Мухаммед Джаббарлы получил травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что молодые люди, личность которых пока не установлена, сломали мужчине челюсть.
По данному факту проводится расследование.
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