Массовая драка в Баку

В Баку произошла массовая драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, случай зафиксирован на территории поселка Сабунчи в одноименном районе.

Согласно информации, в результате инцидента 26-летний Мухаммед Джаббарлы получил травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что молодые люди, личность которых пока не установлена, сломали мужчине челюсть.

По данному факту проводится расследование.