https://news.day.az/society/1566167.html Стали известны ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в III группе специальностей
III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанский сектор);
Стали известны ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в III группе специальностей
В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы в III группе специальностей.
Как сообщили в субботу Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, результаты вступительных экзаменов во II группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.
Правильные ответы на тестовые задания можно узнать, пройдя по следующим ссылкам:
III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа DT (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).
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