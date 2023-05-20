Стали известны ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в III группе специальностей
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В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы в III группе специальностей.

Как сообщили в субботу Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, результаты вступительных экзаменов во II группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.

Правильные ответы на тестовые задания можно узнать, пройдя по следующим ссылкам:

III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа DT (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).