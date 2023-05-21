https://news.day.az/society/1566307.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 732 случаz заражения коронавирусной инфекцией, 821 386 человек вылечились, 10 272 - скончались, число активных больных составляет 74.
За последние сутки в стране проведен 791 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 611 705.
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