В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом, 10 человек вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 732 случаz заражения коронавирусной инфекцией, 821 386 человек вылечились, 10 272 - скончались, число активных больных составляет 74.

За последние сутки в стране проведен 791 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 611 705.