https://news.day.az/society/1566500.html ГПС Азербайджана задержала индийского гражданина на границе с Ираном
ГПС Азербайджана задержала индийского гражданина на границе с Ираном
22 мая в 00:45 на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан гражданин Индии Харминдер Сингх, 1976 года рождения, который пытался нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Исламской Республики Иран.
Как сообщили Day.Az в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы, в ходе расследования было установлено, что задержанный приехал в Азербайджан, чтобы затем незаконным путем перейти границу страны в направлении Ирана.
По данному факту проводится разбирательство.
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