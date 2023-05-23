ГЭЦ анонсирует даты вступительных экзаменов в вузы

3 июня Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) будет проведен вступительный экзамен в высшие учебные заведения по IV группе специальностей, а 4 июня - по I группе специальностей. 3 июня также пройдет экзамен по информатике для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ в I группе специальностей.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.

Абитуриенты уже могут распечатать "Пропускной лист на экзамен". В "Пропускном листе на экзамен" указываются дата проведения экзамена, город (район), здание, зал, время начала экзамена и т.д.

Абитуриенты должны иметь при себе, придя на экзамен "Пропускной лист на экзамен", удостоверение личности. Участники, у которых нет удостоверения личности с фотографией, должны предоставить справку, выданную учебным заведением, с фотографией (фотография 3х4 с подтверждающей печатью).