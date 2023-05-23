https://news.day.az/society/1566882.html В Азербайджане обсуждается создание новых заповедников для защиты редких видов флоры и фауны
В Азербайджане обсуждается создание новых заповедников для защиты редких видов флоры и фауны
С созданием новых заповедников планируется взять под охрану многие редкие виды флоры и фауны.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам на презентации третьего издания "Красной книги" заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.
Отметим, что в соответствии с "Положением о Красной книге Азербайджанской Республики", утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 июля 2000 года, издавать "Красную книгу" предусмотрено каждые 10 лет.
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