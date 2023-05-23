TƏBİB о самочувствии отравившихся в школе в Шеки

В связи с отравлением, произошедшим в средней школе села Гудула Шекинского района, поступило обращение в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), были немедленно привлечены бригады врачей.

Как сообщили во вторник Day.Az в TƏBİB, 27 человек (20 женщин, 7 мужчин) были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу.

В настоящее время в отделении неотложной медицинской помощи оказываются медицинские услуги 4 из них. 23 человека, состояние которых оценивается как удовлетворительное, после получения медицинской помощи были отпущены домой на амбулаторное лечение.