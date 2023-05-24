Новшества на стационарных постах сделают жизнь водителей комфортнее

В связи с жаркой погодой созданы условия для отдыха водителей, совершающих длительные поездки, на стационарных постах дорожной полиции на автомобильных дорогах республиканского значения.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

"Водителям рекомендуется перед поездкой в первую очередь проверить техническое состояние автомобиля. Водителям автомобилей без системы охлаждения рекомендуется выезжать в относительно прохладное время дня. Ремнями безопасности во время движения должен пользоваться не только водитель, но и пассажиры, находящиеся в автомобиле. Если водитель отправляется в дальнюю поездку, то каждые 3-4 часа он должен останавливаться и отдыхать. Для этого созданы условия на стационарных постах Государственной дорожной полиции на автомобильных дорогах республиканского значения", - сказал он.