https://news.day.az/society/1567426.html Азербайджанцев в июне ждут длинные выходные
Азербайджанцев в июне ждут длинные выходные
Кабинет министров принял решение о переносе рабочих и выходных дней.
Как сообщает в четверг Day.Az, в соответствии с решением, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 30 июня 2023 года перенесены на выходные дни 24 и 25 июня соответственно.
Отметим, 26 июня - День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Согласно решению Кабинета министров, 28 и 29 июня этого года были определены как дни празднования Гурбан байрамы.
Таким образом, в связи с Днем Вооруженных сил и Гурбан байрамы последняя неделя июня будет нерабочей.
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