Азербайджанцев в июне ждут длинные выходные

Кабинет министров принял решение о переносе рабочих и выходных дней.

Как сообщает в четверг Day.Az, в соответствии с решением, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 30 июня 2023 года перенесены на выходные дни 24 и 25 июня соответственно.

Отметим, 26 июня - День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Согласно решению Кабинета министров, 28 и 29 июня этого года были определены как дни празднования Гурбан байрамы.

Таким образом, в связи с Днем Вооруженных сил и Гурбан байрамы последняя неделя июня будет нерабочей.