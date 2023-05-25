В Ташкенте проведены мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

В Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои состоялась международная научно-практическая конференция на тему "История развития связей, новый этап и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном", посвященная 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 20-летию Азербайджанского национального культурного центра в Узбекистане.

Как передает Day.Az, мероприятие было организовано Азербайджанским национальным культурным центром при совместной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами Узбекистана.

Поприветствовав участников мероприятия и гостей, председатели комитетов двух стран Рустамбек Курбанов и Фуад Мурадов говорили о заслугах выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, высоко ценившего науку, литературу и культуру, внесшего особый вклад в дружбу народов и стран, отметили, что с большим уважением и почтением отдается дань его памяти. На конференции прозвучали доклады на темы "Феномен Гейдара Алиева", "Гейдар Алиев и вопрос территориальной целостности Азербайджана", "Гейдар Алиев - вечный друг узбекского народа", "Роль Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан в укреплении связей братских народов", "Произведения, переведенные с азербайджанского языка на узбекский и их значение".

Среди выступавших находились член Союза писателей Узбекистана, литературовед Бобохан Мухаммед Шариф, исполнительный директор Института истории НАНА Ильгар Нифталиев, доктор философских наук, профессор Джамиля Шермухамедова, исполнительный директор Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан Эркин Нуриддинов, профессор Узбекского государственного университета мировых языков Тохир Каххоров, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов. Участники мероприятия с особым интересом восприняли теплые воспоминания литературоведа Бобохана Мухаммеда Шарифа и профессора Джамили ханым Шермухамедовой о великом лидере Гейдаре Алиеве, их выступления о его неоценимой роли в дружественных связях двух стран и народов. Высказанные ими мысли о дружбе и братстве народов - "В Узбекистане проживают 36 миллионов наших азербайджанских, а в Азербайджане - 10 миллионов узбекских соотечественников!", "Дружба и братство народов Узбекистана и Азербайджана, опирающиеся на глубокие исторические корни, служат примером для всего мира!" были встречены участниками мероприятия аплодисментами.

Очередная встреча состоялась в Ташкентском государственном педагогическом университете, носящем имя поэта Низами Гянджеви. Председатель комитета вместе со студенческо-преподавательским коллективом посетил возведенный в университете памятник Низами Гянджеви, ознакомился с функционирующим здесь центром. Руководство университета проинформировало гостей о работе, проводимой в области пропаганды азербайджанского языка и литературы, переведенных на азербайджанский и узбекский языки и изданных книгах. Затем встреча со студенческо-преподавательским коллективом университета продолжалась взаимным обменом мнениями, презентациями, обсуждались будущие совместные проекты.

Еще одно мероприятие в Узбекистане, посвященное 100-летнему юбилею великого лидера, состоялось в Азербайджанском культурном центре. Во встрече, проведенной при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, принимали участие представители государства и правительства Узбекистана, деятели культуры и искусства, интеллигенция, члены азербайджанской общины, студенты и молодежь.

Открывая мероприятие вступительным словом, директор Культурного центра Самир Аббасов отметил заслуги общенационального лидера в налаживании и развитии межгосударственных связей и сотрудничества с тюркским миром, в том числе Узбекистаном. Выступивший затем председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов говорил об общественно-политической деятельности Гейдара Алиева, его роли в истории азербайджанской государственности, сказал, что он проявлял особое внимание к азербайджанцам, проживающим за рубежом, что азербайджанская диаспора сформировалась именно в период власти великого лидера, особо подчеркнул, что общенациональный лидер считал диаспорскую политику одним из основных направлений в нашей государственности.

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана Рустамбек Курбанов в своем выступлении также подчеркнул, что в Узбекистане с уважением и почтением вспоминают общенационального лидера Азербайджана, отметил проведение мероприятий, посвященных его памяти.

Концертная программа под названием "Достлуг" продолжалась представлением музыки видных азербайджанских композиторов в исполнении Узбекского камерного оркестра народных инструментов.

Отметим, что в рамках визита в Узбекистан председатель комитета Фуад Мурадов посетил памятник, возведенный на столичной площади Дружбы народов в честь семьи Шаахмеда Шамахмудова, дал интервью местным и аккредитованным в Узбекистане зарубежным медиа-органам.