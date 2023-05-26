https://news.day.az/society/1567758.html ЧП в Гахском районе
ЧП в Гахском районе
В Гахском районе мать и ребенок получили ожоги.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел сегодня утром в селе Марсан.
Жительница села Насимат Захид гызы Мамедли (1994 г.р.) во дворе своего дома развела костер и подлила бензин.
В результате внезапного возгорания Н.Мамедли и ее 6-летняя дочь Разия Мамедли получили термические ожоги различной степени тяжести. Мать и ребенок были помещены в отделение интенсивной терапии Гахской центральной районной больницы.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ведется расследование.
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