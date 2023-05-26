ЧП в Гахском районе

В Гахском районе мать и ребенок получили ожоги.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел сегодня утром в селе Марсан.

Жительница села Насимат Захид гызы Мамедли (1994 г.р.) во дворе своего дома развела костер и подлила бензин.

В результате внезапного возгорания Н.Мамедли и ее 6-летняя дочь Разия Мамедли получили термические ожоги различной степени тяжести. Мать и ребенок были помещены в отделение интенсивной терапии Гахской центральной районной больницы.

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ведется расследование.