TƏBİB о последствиях ДТП в Габале

20 человек госпитализированы в Габалинскую центральную районную больницу в подчинении TƏBİB в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Габале.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в TƏBİB.

"Каждому из них были оказаны необходимые медицинские услуги. 9 человек, состояние которых оценивается как удовлетворительное, выписаны домой на амбулаторное лечение. В настоящее время в отделении реанимации медицинского учреждения продолжается лечение 3 человек, состояние которых тяжелое, а в отделении скорой медицинской помощи продолжают лечение 8 человек", - сказали в TƏBİB.

Отметим, что сегодня около 12 часов в селе Нохургышлаг Габалинского района столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Mitsubishi.