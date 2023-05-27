Правоохранительные органы провели успешные операции против наркоторговцев

Вчера в Насиминском районе Баку были проведены масштабные операции против лиц, организовывавших сбыт наркотических средств.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что в ходе операций, проведенных сотрудниками Управления полиции Насиминского района, а также территориальных отделов и подразделений полиции, были задержаны Джавид Ниязов, Айдын Меликов, его знакомый Эльман Йолчуев и Шаиг Кязымов, занимавшиеся продажей наркотических средств. У этих лиц было обнаружено около 10 килограммов героина, марихуана и метамфетамин.

В результате расследования было установлено, что задержанные связались через социальные сети с гражданином Ирана по имени Бабек, личность которого была установлена следствием, с намерением продавать наркотики, которые он переправлял на территорию страны различными незаконными способами.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.