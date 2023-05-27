https://news.day.az/society/1568190.html В Тертере разорвался боеприпас, есть пострадавший
В Тертере разорвался боеприпас, есть пострадавший
В Тертере в результате разрыва боеприпаса пострадал сотрудник строительной компании.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Нефтчалинского района Аскеров Мансим Гасан оглы, 1986 года рождения, работавший в одной из строительных компаний в районе села Чайлы Тертерского района, получил ранение левой руки в результате разрыва боеприпаса на территории во время работы на строительстве канала.
Он был госпитализирован.
По данному факту проводится расследование.
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