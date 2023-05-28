Массовая драка в Гедабеке закончилась убийством

В отдел полиции Гедабекского района поступила информация об убийстве одного и ранении двух человек в результате поножовщины в селе Новосаратовка.

Как передает Day.Az, об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Отмечается, что сотрудники районного отдела полиции и прокуратуры немедленно прибыли на место происшествия и провели соответствующие следственные меры.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что жители района Теймур Тапдыгов 1986 года рождения, его брат Самир Тапдыгов 1981 года рождения и Эльпарас Ибрагимов 1998 года рождения поссорились на почве личных отношений и нанесли друг другу ножевые ранения. В результате Теймур Тапдыгов погиб, еще двое госпитализированы. Продолжается расследование по данному факту.