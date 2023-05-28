В Лачине приступила к работе бригада скорой медицинской помощи

Со вчерашнего дня в Лачинском районе работает бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, медицинский персонал будет работать посменно 24/7. Из службы "113" города Баку, Ходжавендской центральной районной больницы и Лачинской центральной районной больницы в район направлены бригады скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, 17 пациентам, переехавшим вчера в Лачин, медики оказали помощь в плане артериальной гипертензии, сахарного диабета и солнечного удара.

Отметим, что TƏBİB организовывал и медицинское обследование по всей стране для семей, которые будут переселены в Лачин.