https://news.day.az/society/1568455.html В Лачине приступила к работе бригада скорой медицинской помощи
В Лачине приступила к работе бригада скорой медицинской помощи
Со вчерашнего дня в Лачинском районе работает бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщили Day.Az в TƏBİB, медицинский персонал будет работать посменно 24/7. Из службы "113" города Баку, Ходжавендской центральной районной больницы и Лачинской центральной районной больницы в район направлены бригады скорой и неотложной медицинской помощи.
Кроме того, 17 пациентам, переехавшим вчера в Лачин, медики оказали помощь в плане артериальной гипертензии, сахарного диабета и солнечного удара.
Отметим, что TƏBİB организовывал и медицинское обследование по всей стране для семей, которые будут переселены в Лачин.
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