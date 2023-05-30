В Ходжалы произошла смертельная авария

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Бахарлы.

Как сообщил Day.Az главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и провели соответствующие мероприятия.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что житель Физулинского района Намиг Гусейнов, 1970 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля марки HOVO потерял управление и врезался в деревья в придорожном лесном массиве. В результате происшествия водитель и пассажиры - житель Ярдымлинского района Ильгар Азизов 1970 года рождения, житель Агдашского района Мазахир Бахышов 1970 года рождения и житель Уджарского района Вугар Мамедов 1995 года рождения, получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

Другой пассажир, житель Джалилабадского района. 1969 года рождения Логман Арабов, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Расследование по факту ДТП продолжается.